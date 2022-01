Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Buntmetalldiebstahl an der Bahnstrecke Jasnitz-Hagenow - ca. 15.000,- Euro Schaden

Schwerin, Hagenow (ots)

In den Morgenstunden des 12.01.2022 (07:45 Uhr) wurden die Bundespolizisten des Bundespolizeireviers Schwerin durch einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB Netz AG Leit- und Sicherungstechnik) über einen Diebstahl von Erdungskabel an der Bahnstrecke Jasnitz-Hagenow informiert.

Durch die eingesetzten Bundespolizisten konnte vor Ort festgestellt werden, dass zwischen dem Bahnkilometer 182 und 183 insgesamt -29- Masterden und -3- Signalerden, bestehend aus Kupfer, entwendet wurden. Die jeweils entwendeten Erdungskabel hatten eine Länge von -6- Metern. Die Gesamtschnittmenge betrug insgesamt -192- Meter. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Kabel vermutlich mittels eines Bolzenschneiders durchtrennt. Der Gesamtschaden wurde von der Deutschen Bahn mit 15.000,- Euro beziffert.

Bereits im September 2021 kam es an der gleichen Strecke (Bahnkilometer 186 bis 199) zum Diebstahl von -89- Masterden in einer Gesamtlänge von -534- Metern und einer Schadenshöhe von 30.000,- Euro. Auch hier wurden die Kabel mittels Bolzenschneiders entfernt. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Eine letzte Begehung der Strecke hat im November 2021 stattgefunden, so dass nicht auszuschließen ist, dass die Tathandlung bereits längere Zeit zurückliegt. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer kann sachdienliche Angaben zu dem genannten Sachverhalt bzw. zu verdächtigen Personen machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell