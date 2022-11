Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt- Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt - Am Mittwoch, dem 09.11.2022 ereignete sich in der Zeit von 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz am Innerstebad in Sarstedt. Dabei wurde der graue Pkw VW Polo der Geschädigten vermutlich bei einem Parkvorgang durch ein weißes Fahrzeug im Bereich des hinteren Stoßfängers beschädigt. Der bislang noch unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

