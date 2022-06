Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßlicher Ladendieb wirft Flasche nach Mitarbeiterin

Iserlohn (ots)

Als die Kassiererin eines Discounters am Hennener Straße am Mittwochabend einen Kunden bat, seine große offenbar gut gefüllte Sporttasche zu öffnen, wurde der Unbekannte aggressiv. Er packte eine Mitarbeiterin, die sich ihm in den Weg stellte, fest an den Armen, schubste sie weg und warf eine Flasche nach ihr, ohne sie zu treffen. Andere Zeugen rannten dem Unbekannten hinterher und sahen, wie er in einen dunklen, BMW einstieg und zusammen mit zwei Frauen davon fuhr. Sie merkten sich die Kennzeichen und gaben sie der Polizei. Ein Zeuge entdeckte das Fahrzeug einige Minuten später erneut und informierte die Polizei. Die kontrollierte den nur noch mit zwei Frauen besetzten Wagen an der Scherlingstraße. Weder Mann, noch Sporttasche waren in dem Wagen. Die Polizei fand keine Beute. Eine Frau machte keine Angaben, die andere bestreitet, einen männlichen Mitfahrer gehabt zu haben. (cris)

