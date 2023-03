Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Trickdieb bestiehlt Seniorin - Polizei sucht Zeugen (25.03.2023)

Allensbach (ots)

Ein Trickdieb hat am Samstag, den 25.03.2023, in der Hinnengasse eine Seniorin bestohlen. Gegen 9 Uhr sprach ein unbekannter Mann die lebensältere Frau auf Höhe mehrerer Parkbuchten kurz vor der Brücke an, und bat sie um 50 Cent für den Parkautomaten. Daraufhin nahm die Frau ihren Geldbeutel aus der Handtasche und übergab ihn, mit der Bitte das Geld selbst herauszusuchen, an den Unbekannten. Anschließend steckte der Mann das Portemonnaie zurück in die am Rollator hängende Umhängetasche der 91-Jährigen und lief davon. Als die Seniorin zu Hause in ihren Geldbeutel schaute, stellte sie fest, dass mehrere hundert Euro fehlten. Zu dem unbekannten Mann, der sich zuvor auch in der dortigen Bäckerei aufgehalten haben soll, liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 50 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, schlank. Zudem war er mit einem Fahrrad mit weißer runder Tasche daran unterwegs.

Zeugen, die Hinweise zu dem Trickdiebstahl oder zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 97149, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell