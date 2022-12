POL-MFR: (1467) Parfüm entwendet - Zeugenaufruf

Gunzenhausen (ots) - Am Freitagabend (02.12.2022) beobachtete ein Unbekannter zwei Jugendliche beim Umziehen in der Umkleidekabine eines Freizeitbads in Gunzenhausen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen). Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Zwei Mädchen meldeten sich während ihres Besuchs in einem Freizeitbad am Bahnhofplatz bei dem dortigen Personal und gaben an, dass sie gegen 20:30 Uhr von einem Mann beim Umziehen in ...

mehr