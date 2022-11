Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Partygäste greifen Polizisten bei Einsatz wegen Ruhestörung an

Gelsenkirchen (ots)

Nach mehreren Einsätzen wegen Ruhestörung und ausgesprochenen Platzverweisen haben Beteiligte einer Feier in Bismarck in der Nacht zum Samstag, 26. November 2022, Widerstand geleistet und versucht, Polizeibeamte anzugreifen. Als die Polizisten gegen 2 Uhr zum dritten Mal in der Nacht zu einer Wohnung an der Oswaldstraße gerufen wurden, in der mehrere Personen lautstark feierten, verwiesen sie die Besucher der Örtlichkeit, die diese Maßnahme mit Beleidigungen quittierten. Die meisten Partygäste kamen dem Platzverweis schleppend nach, ein 20-Jähriger aus Gelsenkirchen wollte sich jedoch nicht entfernen, verhielt sich zunehmend aggressiv und drohte den Beamten mit körperlicher Gewalt. Dem erneut ausgesprochenen Platzverweis leistete er weiterhin nicht Folge. Um einen nun drohenden Angriff zu unterbinden, wollten die Einsatzkräfte den Mann fixieren, der dabei eine Beamtin biss. In die polizeiliche Maßnahme mischte sich eine gleichaltrige Gelsenkirchenerin ein, die versuchte, den 20-Jährigen zu befreien. Sie wollte zudem den Einsatz filmen und ging die Einsatzkräfte ebenfalls körperlich an. Auch dies wurde durch die einschreitenden Beamten unterbunden, die der Gelsenkirchenerin Handschellen anlegten. Beide Personen wurden anschließend ins Polizeigewahrsam gebracht, wo ihnen ein Arzt jeweils eine Blutprobe entnahm. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen die 23-jährige Wohnungsinhaberin.

