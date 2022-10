Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Randalierer beschädigen Fenster des Gymnasiums

Trossingen (ots)

Randalierer haben durch eine Sachbeschädigung am Gymnasium auf der Hangenstraße am vergangenen Wochenende einen Schaden in Höhe von rund 700 Euro verursacht. Am Montagmorgen stellte ein Mitarbeiter des Gymnasiums eine beschädigte Doppelglasscheibe neben dem Haupteingang fest. Vermutlich schlugen die Randalierer die Scheibe mit einem Gegenstand ein oder traten mit derartiger Wucht gegen die Doppelscheiben, dass das Glas zersprang, Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise auf die Identität der Randalierer geben können, sich mit dem Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 3386-6, in Verbindung zu setzen.

