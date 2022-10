Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Ein leicht verletzter Autofahrer bei Unfall

Tuttlingen (ots)

Ein leicht verletzter Autofahrer und ein Blechschaden in Höhe von rund 11.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag, gegen 7 Uhr, im Kreuzungsbereich der Straße "Im Jungen Steigle" und der Kreuzstraße ereignete. Ein 46-jähriger Fahrer eines Nissan Qashqai war auf der Straße "Im Wolfsbühl" in Richtung Stadtmitte unterwegs und fuhr an der Kreuzung geradeaus auf die Straße "Im Jungen Steigle" ein. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem Citroen C1 eines 63-Jährigen, der auf der vorfahrtsberechtigten Abfahrtsspur der Bundesstraße 311 ebenfalls in stadteinwärtige Richtung unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Citroen gegen eine neben der Straße befindliche Straßenlaterne. Der 63-jährige Fahrer verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Ein Abschlepper kümmerte sich um den beschädigten Citroen. Die Polizei schätzt die entstandenen Sachschäden am Citroen auf eine Höhe von rund 6.000 Euro und am Nissan auf ungefähr 5.000 Euro.

