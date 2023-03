POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Kaiserpfalzstraße und Bodanrückstraße (31.03.2023)

Polizeipräsidium Konstanz

Bei einem Unfall auf der Einmündung Kaiserpfalzstraße und Bodanrückstraße sind am Freitagmittag zwei Personen verletzt worden. Ein 45-jähriger Seat-Fahrer bog von der Bodanrückstraße in die Kaiserpfalzstraße ab. Dabei stieß er mit einem bevorrechtigten 57-jährigen BMW-Fahrer zusammen, der auf der Kaiserpfalzstraße in Richtung Radolfzell unterwegs war. Beide Fahrer verletzten sich dabei. Ein Rettungswagen brachte den 45-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 57-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Höhe des an den Autos entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

