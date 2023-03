Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Auto kollidiert mit Lichtmast (31.03.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Eine Autofahrerin ist am Freitagmittag auf der Rudolf-Diesel-Straße mit einem Lichtmast kollidiert. Die 59-Jährige fuhr mit einem Ford auf der Zeppelinstraße in Richtung Singen. An der Kreuzung zur Rudolf-Diesel-Straße bog sie nach rechts ab und kollidierte dabei frontal mit einem Lichtmast auf dem dortigen Verkehrsteiler. An dem Ford, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

