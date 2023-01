Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gemeinsame Pressemitteilung zum Einsatz von Kräften des Polizeipräsidiums Bochum und der Bundespolizei am Hauptbahnhof Bochum

Bochum (ots)

In einem gemeinsamen Schwerpunkteinsatz überprüften Einsatzkräfte von Landes- und Bundespolizei gestern (18. Januar) zahlreiche Personen im und am Hauptbahnhof Bochum - auch der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Bochum und die BOGESTRA wirkten an den polizeilichen Maßnahmen mit.

Insgesamt wurden 176 Personen überprüft. Dabei konnten bei einem 17-Jährigen Drogen sichergestellt werden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5419925). Zudem wurden 33 Platzverweise ausgesprochen.

Ein 18-Jähriger wurde in der Bundespolizeiwache vorstellig und gab an, dass er versehentlich sein Smartphone in einem Geschäft liegen gelassen habe. Nach dem der junge Mann aus Herne den Verlust festgestellt hatte, habe er das Gerät geortet. Dieses habe sich dann in der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs befunden. Anschließend wurde das Mobiltelefon jedoch ausgeschalten, so dass eine Lokalisierung nicht mehr möglich war. Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der Unterschlagung ein.

Während eines Streifengangs beleidigte ein 52-Jähriger die Beamten mehrfach und verhielt sich während der Kontrolle unkooperativ. Zudem wollte der Deutsche zunächst keine Angaben zu seiner Person machen.

Am Abend wandte sich ein Bürger an die Bundespolzisten und übergab einen Personalausweis, den er im Stadtgebiet gefunden habe. Diesen stellten die Beamten sicher, da das Dokument durch die Polizei Bochum als gestohlen gemeldet wurde.

Der gemeinsame Einsatz trug zur Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger, sowie der Reisenden bei. Auch in der Zukunft wird die Polizei Bochum und die Bundespolizei derartige Einsätze durchführen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell