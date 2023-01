BPOL NRW: Bundespolizei stellt mutmaßlichen Drogendealer fest

Köln (ots) - Heute Nacht (18.01.) nahm die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof einen 24-Jährigen fest, nachdem sie ihn, rauchend in einer Fotokabine, kontrolliert hatten. Der junge Mann wurde mit zwei Haftbefehlen gesucht. Gegen 01:30 Uhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kontrollierte eine Streife der Kölner Bundespolizei einen Mann, der in der E-Passage des ...

