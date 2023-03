Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell/ Lkr. Rottweil) Lastwagen streifen sich- 12.000 Euro Schaden

Schenkenzell (ots)

Am Donnerstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, ist es auf dem Gemeindeverbindungsweg "Heubach" zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von 12.000 Euro entstanden ist. Ein 60-Jähriger fuhr mit einem 3,5 Tonner den schmalen Gemeindeweg "Heubach" von Schiltach kommend in Richtung St. Roman. Auf der Strecke kam dem Iveco-Fahrer in einer etwas unübersichtlichen Kurve ein 47-Jähriger mit einem Kipper entgegen und streiften sich. Beide Lastwagenfahrer blieben unverletzt. Laut Schätzungen der Polizei entstand am 3,5 Tonner ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro und am Kipper von rund 5.000 Euro.

