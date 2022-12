POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.12.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Künzelsau/Öhringen: Alkoholtestkäufe im Hohenlohekreis

Insgesamt 15 Verkaufsstellen überprüften die Polizei und das Landratsamt des Hohenlohekreises am Montag, den 5. Dezember. Zwischen 9 Uhr und 12.30 Uhr waren Alkoholtestkäuferinnen und -testkäufer im Bereich Öhringen und Neuenstein unterwegs. Zwischen 13.30 Uhr und 16 Uhr wurden Verkaufsstellen im Bereich Künzelsau und Gaisbach auf die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen überprüft. Neben Supermärkten wurden auch Getränkemärkte und Tankstellen kontrolliert. Insgesamt stellten die Kontrolleure vier Verstöße fest. In zwei Fällen wurde Alkohol ohne jegliche Prüfung verkauft. In den beiden weiteren Fällen wurde zwar ein Ausweis verlangt und eingesehen, jedoch wurde trotzdem Alkohol an die Jugendlichen abgegeben. Die Kontrollen fanden im Zusammenhang des Projekts HaLT (Hart am Limit, kommunales Alkoholpräventionsprogramm) des Landratsamts Hohenlohekreis statt.

