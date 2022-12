Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.12.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Schefflenz: Spiegel gestreift und geflüchtet - Zeugen gesucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden waren die Folge eines Spiegelstreifers am Montagmittag bei Schefflenz. Zwischen Oberschefflenz und Seckach streifte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug den Spiegel eines VW Caddy eines 28-Jährigen. Der Mann war gegen 13.15 Uhr auf der Seckacher Straße in Richtung Seckach unterwegs, als ihm ein Fahrzeug, vermutlich ein weißer SUV, auf seiner Spur entgegenkam. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Hardheim: Bargeld aus Auto geklaut - Polizei sucht Zeugen

Vermutlich aus der Tasche einer an einer Garderobe aufgehängten Jacke entwendete eine unbekannte Person den Fahrzeugschlüssel eines 84-Jährigen am Dienstagabend in Hardheim. Während der Senior mit seiner Frau eine Veranstaltung in einer Halle in der Jahnstraße besuchte, nutzte der Täter oder die Täterin die Möglichkeit und entwendete den Fahrzeugschlüssel. Zwischen 17.20 Uhr und 19.40 Uhr durchsuchte die Person das Auto und entwendete Bargeld. Der Polizeiposten Hardheim ermittelt und sucht Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf die unbekannte Person geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06283 50540 entgegengenommen.

