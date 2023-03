POL-HA: Fahndung nach Diebin - Wer kennt diese Frau?

Hagen-Haspe (ots) - In der Nacht von Freitag (24.03.2023) auf Samstag stahlen vier bislang unbekannte Männer Starkstromkabel von einem Schrottplatz in Haspe. Ein 56-jähriger Mitarbeiter des Schrott- und Metallhandels in der Erzstraße stellte den Diebstahl am Samstagmorgen fest. Auf den Aufzeichnungen der Videoüberwachung sind insgesamt vier Unbekannte zu erkennen, ...

