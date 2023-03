POL-HA: Hehler in der Elberfelder Straße festgenommen

Hagen (ots) - In der Nacht auf Samstag, den 25.03.2023, wurden zahlreiche Parzellen in einer Kleingartenanlage am Hameckepark aufgebrochen und diverse Gegenstände, wie Arbeitsgeräte, entwendet. Mindestens 10 Parzellen sind nach bisherigen Ermittlungen betroffen. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Hagen unter 02331/986-2066 entgegen. M.S. Rückfragen bitte an: Polizei Hagen Leitstelle Telefon: 02331 986 2066 E-Mail: ...

