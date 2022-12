Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in das Pfarramt der evangelischen Kirchengemeinde Eppelheim - Zeugen gesucht

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag, dem 01.12. auf Freitag, dem 02.12.2022 ereignete sich in Eppelheim ein Einbruch in das Pfarramt der evangelischen Kirchengemeinde. Der oder die Täter gelangten vermutlich durch die an der Gebäuderückseite befindlichen Fenster in das Gebäude. Im Pfarrhaus selbst wurden diverse Türen aufgehebelt. Zudem wurde ein im Büroraum aufgestellter Tresor gewaltsam aufgebrochen. Hinsichtlich dem Stehlgut können bislang noch keine Angaben gemacht werden, jedoch entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden durch die Tat. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder darüber hinaus Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Eppelheim, unter der Rufnummer: 06221/766377, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell