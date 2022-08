Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Lette. Wer kennt den verunglückten Mann?

Warendorf (ots)

Wer kennt den verunglückten Mann, der am Sonntagmorgen, gegen 10:00 UHr, in Oelde-Lette auf der Hauptstraße mit einer Kopfverletzung aufgefunden wurde? Der ca. 30-40 Jahre alte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort liegt er auf der Intensivstation und ist derzeit nicht ansprechbar. Bisher haben weder die Rettungskräfte noch die Polizei Hinweise auf die Identität des Mannes. Vermisstenmeldungen sind bei der Polizei auch am späten Sonntagnachmittag noch nicht eingegangen. Auch die Umstände, wie es zu der Verletzung kam, sind noch nicht vollständig geklärt. Spuren die auf einen Verkehrsunfall schließen ließen, wurden nicht gefunden und für einen tätlichen Angriff gibt es bisher keine Anhaltspunkte. Gegenwärtig spricht alles dafür, dass der Mann einen epileptischen Anfall erlitten hat und dadurch mit dem Kopf hart auf den Asphalt aufgeschlagen ist. Die Polizei hat Hinweise, dass es sich bei dem Mann um einen Arbeiter aus Südosteuropa handeln könnte. Die Altersangabe ist sehr vage. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen, hatte aber bisher noch keinen Kontakt zu Polizei? Wo ist ein Arbeiter, der in Oelde-Lette wohnt, nicht an seiner Arbeitsstelle erschienen? Hinweise bitte an die Polizei in Oelde, T.: 02522-9150 oder per Email an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

