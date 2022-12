Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Einbruch in Amtsgebäude der Stadt Heidelberg

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in ein Dienstgebäude der Stadt Heidelberg in der Gaisbergstraße 7 eingebrochen. Der oder die Täter hebelten hier mehrere Türen zu den Räumlichkeiten des Vermessungsamtes und des Tiefbauamtes auf und entwendeten neben Bargeld und einem hochwertigen Fahrrad der Marke Canyon auch eine Kaffeemaschine. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Betrag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 06221-18570 mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte in Verbindung zu setzen.

