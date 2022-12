Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim - Rhein-Neckar-Kreis - L560: Unfall zwischen Pkw und Motorradfahrer, Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen - PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Gegen 19.15 Uhr hat sich auf der L 560 in Höhe Neulußheim an der dortigen Ausfahrt ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Führer und einem Motorradfahrer ereignet. Rettungskräfte sowie Polizei befinden sich im Einsatz. Der Straßenverkehr musste für die Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden.

