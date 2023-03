POL-HA: Einbruchsserie in Kleingartenanlage

Hagen (ots) - Am Freitag, 24.03.2023 befuhr gegen 07:45 Uhr ein 44 jähriger Pedelec-Fahrer die Schwerter Straße in Richtung Wandhofener Straße. An der Einmündung Poststraße kam es zu einer Kollision mit einem hellen Mercedes, der nach rechts in die Poststraße abbog. Der Fahrer des Mercedes hatte den Radfahrer offenbar übersehen. Der Zweiradfahrer stürzte auf ...

mehr