POL-HA: Schwerter Straße, Radfahrer angefahren und geflüchtet

Hagen (ots)

Am Freitag, 24.03.2023 befuhr gegen 07:45 Uhr ein 44 jähriger Pedelec-Fahrer die Schwerter Straße in Richtung Wandhofener Straße. An der Einmündung Poststraße kam es zu einer Kollision mit einem hellen Mercedes, der nach rechts in die Poststraße abbog. Der Fahrer des Mercedes hatte den Radfahrer offenbar übersehen. Der Zweiradfahrer stürzte auf den Gehweg und erlitt leichte Verletzungen am Bein. Der Pkw-Fahrer blieb kurz stehen und fuhr dann über die Poststraße einfach weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Hinweise zu dem flüchtigen Pkw und dessen Fahrer nimmt die Polizei Hagen unter 02331/986-2066 entgegen.

