POL-HA: Kinder auf Rückbank nicht angeschnallt - Mann fährt unter Kokaineinfluss

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag, 23.03.2023, überwachte eine Motorradpolizistin gegen 11 Uhr den Straßenverkehr am Märkischen Ring. Dabei sah sie einen Audi. Auf dessen Rückbank bewegten sich Kinder ohne jede Sicherung hin und her. Auch eine Frau hatte keinen Gurt angelegt. Die Polizistin hielt den PKW an. Der 37-jährige Fahrer wies stark gerötete Bindehäute auf. Ein Drogentest verlief positiv auf Kokain. Die Beamtin untersagte die Weiterfahrt und ließ dem Mann eine Blutprobe entnehmen. Da er seit über einem halben Jahr in Deutschland wohnt, legte die Polizistin nicht nur eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz vor. Der 37-Jährige fuhr den Audi mit einem fremdländischen Kennzeichen. Die Frau erhielt eine schriftliche Verwarnung für die fehlende Sicherung ihrer drei Kinder auf der Rückbank und ihren eigenen Gurtverstoß. (hir)

