Polizei Hagen

POL-HA: Unter Drogeneinfluss und mit Schlagring in der Tasche von Polizistin gestoppt

Hagen-Mitte (ots)

Donnerstag (23.03.) gegen 9.25 Uhr sah eine Motorradpolizistin in Höhe der Bahnhofstraße einen Audi. Die Beamtin entschied sich für eine Verkehrskontrolle und stoppte das Auto am Graf-von-Galen-Ring. Während des Gespräches mit dem 22-jährigen Fahrer fiel der Polizistin auf, dass dieser gerötete Bindehäute hatte, Lidflattern und das seine Augen wässrig erschienen. Bei einem freiwilligen Drogenvortest bestätigte sich ihr Verdacht, dass der Hagener Betäubungsmittel konsumiert hatte. Der Test verlief positiv auf Kokain. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben - dabei stellte sich heraus, dass der 22-Jährige einen Schlagring mit sich führte. Er gab an nicht gewusst zu haben, dass es sich hierbei um eine verbotene Waffe handelt. Der Hagener erhielt eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie eine Anzeige wegen der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm ist das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen bis zum Abbau der Substanzen untersagt. (arn)

