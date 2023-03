Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall zwischen drei Autos mit zwei Leichtverletzten

Hagen-Haspe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos wurden am Donnerstagnachmittag (23.03.2023) in Haspe zwei Personen leicht verletzt. Gegen 13.45 Uhr fuhr eine 28-jährige Frau mit ihrem schwarzen Audi über die Enneper Straße in Richtung Haspe. Auf der Höhe eines Schnellrestaurants wollte sie nach rechts auf einen Parkplatz fahren und musste ihr Auto dazu verkehrsbedingt abbremsen. Zwei dahinter fahrende Männer (34 und 37) konnten ihre Fahrzeuge nicht rechtzeitig zum Stillstand bringen. Es kam zum Zusammenstoß aller drei Fahrzeuge. Dabei verletzten sich die 28-Jährige und der 37-Jährige Fahrer eines Skoda leicht und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 34-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt. Zur Usache und dem genauen Ablauf des Unfalls hat das Verkehrskommissariat die Ermittlungen aufgenommen. (sen)

