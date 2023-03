POL-HA: Schaufenster eingeschlagen und Schuhe gestohlen

Hagen-Altenhagen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall verletzten sich am Mittwochmittag (22.03.2023) in Altenhagen drei Personen leicht. Gegen 11.20 Uhr, fuhr eine 39-jährige Hagenerin mit ihrem schwarzen Suzuki von dem Parkplatz eines Geschäftes in der Eckeseyer Straße auf die Fahrbahn in Richtung Vorhalle. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah sie dabei den von links kommenden Mercedes eines 47-jährigen Wetteraners. ...

