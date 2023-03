Polizei Hagen

POL-HA: Handyverstoß führt zur Aufdeckung einer Verkehrsstraftat

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 22.03.2023, führte ein Motorradpolizist gegen 14:50 Uhr gezielte Verkehrskontrollen am Graf-von-Galen-Ring durch. Dabei bemerkte er, wie der Fahrer eines VWs telefonierte. Der Beamte hielt den 25-Jährigen an. Dieser erklärte, seinen Führerschein und den Personalausweis vergessen zu haben. Dem Polizisten gegenüber gab er mündlich Personalien an. Doch der Beamte witterte eine Lüge. Er befragte den 25-Jährigen geschickt zu den angegebenen Personalien. Dem hielt der Mann nicht stand, da er diverse Fragen nicht beantworten konnte. Kurz darauf gab er zu, die Daten seines Cousins angegeben zu haben. Einen Führerschein besitze er nicht. Den PKW habe er von seinem Cousin zur Verfügung gestellt bekommen. Der Polizist untersagte die Weiterfahrt und legte eine Anzeige gegen den Mann, sowie gegen dessen 26-jährigen Vetter vor. (hir)

