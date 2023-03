Polizei Hagen

POL-HA: Schlag gegen die Drogenkriminalität - Polizei Hagen beschlagnahmt große Menge an Rauschgift in Wohnung

Hagen-Eckesey (ots)

Ein Schlag gegen die Drogenkriminalität in Hagen gelang der Polizei am Montagmittag, 20.03.2023, in der Eckeseyer Straße. Dort patrouillierten Zivilfahnder, als sie beobachten, wie aus einem Haus eine Tüte an zwei Personen überreicht wurde. Die Polizisten vermuteten eine Rauschgiftübergabe und verfolgten die Männer. Der Beutel enthielt keine Drogen, jedoch erschien den Beamten die Situation weiterhin verdächtig. Als sie zu dem Haus zurückkehrten, gab ein 42-Jähriger hektische und unverständliche Anweisungen an mehrere Personen. Es schien, als sollten Drogen nach einem Handel innerhalb weniger Augenblicke versteckt werden. Kurz darauf erstürmten die Zivilfahnder und weitere hinzugezogene Einheiten der Hagener Polizei die Wohnung des Tatverdächtigen. Nach einem Beschluss der Staatsanwaltschaft durchsuchte die Kriminalpolizei mehrere Wohnungen des Hauses. In der Wohnung des 42-Jährigen fanden sie über ein Kilo Marihuana und Haschisch, fast ein Kilo Methamphetamin, über 200 Gramm Kokain und eine geringe Menge Ecstasy. Die Beamten nahmen sieben Personen im Alter zwischen 24 und 45 Jahren vorläufig fest. Gegen den 42-Jährigen stellte die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Untersuchungshaftbefehl, welcher durch einen Richter erlassen wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht jetzt die Zusammenhänge zwischen den durchsuchten Wohnungen, den festgenommenen Personen und dem beschlagnahmten Rauschgift. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell