POL-HA: Zeuge fotografiert Laubeneinbrecher - Fahndung erfolgreich und Haftbefehl vollstreckt

Am Dienstag, 21.03.2023, beobachtete ein Anwohner (53), wie zwei ihm unbekannte Männer gegen 06:30 Uhr in die Gartenlaube eines Nachbarn in der Franzstraße einstiegen. Der Hagener fotografierte die Personen und leitete das Bild an seinen Nachbarn weiter, um eine eventuelle Berechtigung abzuklären. Dieser erkannte den Einbruch und rief die Polizei. Die Gauner hatten sich bereits vom Tatort entfernt. Aufgrund der guten Beschreibung konnten mehrere Streifenwagen die zwei Männer (34, 35) antreffen. Die aus der Gartenhütte entwendeten Gegenstände -eine Kunstblume, ein Küchengerät und einen Holzstock- führten sie mit sich. Die Polizisten nahmen den 34-Jährigen fest, da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Einen Hammer, den die Beamten als Einbruchswerkzeug identifizierten, beschlagnahmten sie. Gegen beide Einbrecher wurde eine Anzeige vorgelegt. Die Polizei bittet darum, bei verdächtigen Feststellungen rechtzeitig den Notruf zu wählen und eine gute Personenbeschreibung zu liefern. Dies ist oft, wie auch in diesem Fall, entscheidend für den Fahndungserfolg der Polizei. (hir)

