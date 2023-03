Polizei Hagen

POL-HA: Senior bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Kinkelstraße kam es Dienstagabend (21.03.) zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fußgänger leicht verletzte. Gegen 21.15 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Seat auf der Kinkelstraße in Richtung der Hermannstraße. An der Einmündung Kinkelstraße/Kinzigstraße wollte der Hagener nach links abbiegen. Der Mann gab an, dass ein Fußgänger stehen blieb und auf den Boden sah, bevor er die Straße dann doch plötzlich überquerte. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, bei dem der 73-Jährige stürzte und sich verletzte. Der Senior musste leicht verletzt mit einem Rettungswage in ein Krankenhaus gebracht werden. (arn)

