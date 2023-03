Polizei Hagen

POL-HA: Streit in Spielhalle - 56-jährige Frau und 45-jähirger Mann geraten aneinander

Hagen-Mitte (ots)

Nach verbalen Streitigkeiten gerieten eine 56-jährige Hagenerin und ein 45-jähirger Hagener in der Nacht von Dienstag (21.03.2023) auf Mittwoch in einer Spielhalle in der Innenstadt körperlich aneinander. Gegen 00.30 Uhr hielten sich die beiden Personen in der Spielstätte am Emilienplatz auf. Weil die 56-Jährige das Spielgerät wechseln wollte, sprach sie den 45-Jährigen an. Daraufhin entstand ein verbaler Streit, bei dem die Frau und der Mann sich unter anderem gegenseitig beleidigten. Als der Mann nach dem Arm der Hagenerin griff und die Auseinandersetzung zu einer Rangelei ausartete, gingen zwei Mitarbeiterinnen der Spielhalle dazwischen und trennten die Parteien voneinander. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten Strafverfahren wegen der Beleidigung und der Körperverletzung ein. (sen)

