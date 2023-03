Polizei Hagen

POL-HA: Auf geht's mit Runde zwei! Kostenlose Pedelec-Trainings der Polizei Hagen - Anmeldung zwingend erforderlich

Hagen (ots)

Im Oktober 2022 führte die Polizei Hagen erstmals kostenlose Pedelec-Trainings in der Jugendverkehrsschule durch. Denn die Zweiräder, die bis zu 25 km/h schnell werden können, erfreuen sich großer Beliebtheit. Umso wichtiger ist ein sicherer, gekonnter Umgang mit den Rädern.

Nun geht es weiter mit Runde zwei! Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Hagen führen zum zweiten Mal ein E-Bike-/Pedelec-Training Seniorinnen und Senioren in der Jugendverkehrsschule durch. In den Osterferien werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an vier einzelnen Terminen mit Hilfe eines aufgebauten Fahrradparcours "spielerisch" noch ein paar Tricks und Tipps zum sicheren Fahren mit dem motorisierten Rad an die Hand gegeben. Neben dem Ausweichen von Hindernissen und dem richtigen Bremsen liegt ein Schwerpunkt beim richtigen Anfahren. Ein weiteres Thema bei den Fahrtrainings wird der sogenannte "tote Winkel" sein. Mittels einer VR-Brille können sich Interessierte in die Lage eines LKW-Fahrers versetzen. Sie sollen so für die Gefahren beim Abbiegen sensibilisiert werden.

Folgende Termine für die Pedelec-Trainings stehen zur Verfügung:

Montag, 03. April 2023 in der Zeit von 10-12 Uhr (Anmeldeschluss: 31. März, 12 Uhr)

Dienstag, 04. April 2023 in der Zeit von 10-12 Uhr (Anmeldeschluss: 31. März, 12 Uhr)

Montag, 11. April 2023 in der Zeit von 10-12 Uhr (Anmeldeschluss: 06. April, 12 Uhr)

Dienstag, 12. April 2023 in der Zeit von 10-12 Uhr (Anmeldeschluss: 06. April, 12 Uhr)

Das Angebot richtet sich an interessierte Hagenerinnen und Hagener im Seniorenalter. An dem Training können lediglich Personen mit einem eigenen Pedelec teilnehmen. Es besteht eine Helmpflicht und die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Vor Fahrtantritt auf dem Übungsgelände erfolgt zudem ein kurzer Check-up der Zweiräder. Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Interessierte Fahrerinnen und Fahrer könne sich bei der Polizei Hagen, Führungsstelle Verkehr, entweder telefonisch bei PHK Hoffmann (02331-986-2304) und POKin Kantak (02331-986-2302) oder per E-Mail PedelecTraining.Hagen@polizei.nrw.de melden. Bitte nennen Sie in der Mail den Termin, an dem Sie teilnehmen möchten, sowie ihren vollständigen Namen.

Es werden für jeden Termin die jeweils zehn ersten Anmeldungen berücksichtigt. Eine Zusage erhalten Sie bis spätestens zum jeweiligen Freitag vor der Veranstaltung. Sollten Sie bis zu diesem Zeitpunkt keine Zusage erhalten haben, sind die Termine leider schon ausgebucht.

Der Seniorenbeirat der Stadt Hagen begrüßt die Pedelec-Trainings der Polizei und unterstützt die Behörde bei der Verbreitung der Informationen im Kreise der Seniorinnen und Senioren. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell