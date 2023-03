Polizei Hagen

POL-HA: Kupferdiebe werden von Mitarbeiter einer Firma in Hohenlimburg angesprochen und flüchten

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Drei bislang unbekannte Männer wollten am Montagmorgen (20.03.2023) eine mit Kupfer beladene Palette von dem Gelände einer Firma in Hohenlimburg stehlen, wurden dabei aber von einem Mitarbeiter beobachtet und angesprochen. Gegen 09.00 Uhr beobachtete ein 38-jähriger Mitarbeiter der Firma in der Verbandsstraße einen blauen Seat, der über das Firmengelände fuhr. Aus diesem stiegen drei Männer aus, gingen zu einer Palette mit Kupfer und trugen diese in Richtung des Autos. Als der Mitarbeiter die drei Unbekannten ansprach stellten sie die Palette wieder ab und ergriffen mit dem Seat die Flucht. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt nun wegen des versuchten Diebstahls. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell