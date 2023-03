Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten bei Verkehrskontrolle beleidigt und bedroht

Hagen-Wehringhausen (ots)

Montag (20.03.) beleidigte sowie bedrohte ein 48-Jähriger Polizisten bei einer Verkehrskontrolle. Der Mann wurde gegen 14.50 Uhr von den Beamten in der Bismarckstraße angehalten, da er die in dem Bereich vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit nicht eingehalten hatte. Als ihm eröffnet wurde ein Verwarngeld in Höhe von 15 Euro zahlen zu müssen, verhielt sich der Hagener zunehmend aggressiver. Er weigerte sich zunächst seinen Führerschein und seine Fahrzeugpapiere auszuhändigen und schrie unentwegt. Der uneinsichtige Mann schlug im weiteren Verlauf die Fahrertür gewaltsam auf und sagte "Wie ist dein Name? Ich werde dich finden, pass auf!". Anschließend fluchte er fortlaufend und lautstark - dabei beleidigte er die Einsatzkräfte unter anderem als "Hurensohn". Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Bedrohung sowie Beleidigung auf sexueller Grundlage. Die Polizisten fertigten zudem einen Bericht an das Straßenverkehrsamt zur Überprüfung der Fahreignung des 48-Jährigen. (arn)

