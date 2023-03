Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Imbiss

Hochsauerlandkreis (ots)

Im Zeitraum von Montagabend, 23.00 Uhr bis Dienstagmorgen, 09:50 Uhr wurde in einen Imbiss in der Möhnestraße eingebrochen. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam in den Imbiss ein. Sie entwendenden Bargeld und elektronische Geräte. Außerdem beschädigten sie einen Fernseher und stießen einen Kaffeeautomaten und einen Grill um, so dass Sachschaden entstand. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell