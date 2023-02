POL-HSK: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Ackerschlepper

Eslohe (ots) - Am Samstag, 25.02.23, 09.15 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus Kirchhundem mit seinem Pkw die K 73 von Schmallenberg-Bracht in Fahrtrichtung Cobbenrode. Aufgrund von Schneefall reduzierte der Fahrzeugführer seine Geschwindigkeit, geriet jedoch trotzdem in einem Gefällestück in einer Rechtskurve ins Rutschen. In der Gegenrichtung befuhr eine 31-jährige Frau aus Hude mit ihrem Pkw die K 73. Sie fuhr ...

