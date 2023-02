POL-HSK: Verkehrsunfallstatistik 2022 - Einladung für Medienvertreter

Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg Am Dienstag gegen 10:45 Uhr kam es auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Schobbostraße, Höhe Haus Nr.14, zu einem Verkehrsunfall. Eine Frau hatte beim Ausparken ein geparktes Auto beschädigt. Bei dem beschädigten Auto soll es sich um einen dunklen SUV gehandelt haben. Die Unfallverursacherin informierte erst später die Polizei. Die Beamten konnten den beschädigten Wagen am ...

mehr