POL-FL: Niebüll - Verkehrsunfallflucht am Montagmorgen in der Hauptstraße, Polizei sucht Zeugen

Bredstedt (ots) - Am Freitagmorgen (25.11.22) kam es gegen 06:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Heidekoppel in Bredstedt. Ein Motorradfahrer kam aus Richtung Oldenweg und wollte nach links in den Lämmerheideweg einbiegen. Ein Kleinwagen kam aus Richtung Gressstraße und fuhr in Richtung Flensburger Straße. Dabei soll dem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen ...

mehr