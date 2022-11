Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt: Zeugensuche nach Verkehrsunfall in der Heidekoppel

Bredstedt (ots)

Am Freitagmorgen (25.11.22) kam es gegen 06:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Heidekoppel in Bredstedt. Ein Motorradfahrer kam aus Richtung Oldenweg und wollte nach links in den Lämmerheideweg einbiegen. Ein Kleinwagen kam aus Richtung Gressstraße und fuhr in Richtung Flensburger Straße. Dabei soll dem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen worden sein, so dass dieser stark bremsen musste und stürzte. Der Mann wurde leicht verletzt. Der Wagen fuhr weiter.

Der unfallbeteiligte Autofahrer und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bredstedt zu melden (Tel.: 04671/4044900 oder Mail: bredstedt.pst@polizei.landsh.de)

