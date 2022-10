Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Kellnerin in Altstädter Restaurant bestohlen

Koblenz (ots)

Am Freitag, 21.10.22, wurde einer 35-jährigen Angestellten in einem Lokal in der Koblenzer Altstadt die Kellnerbörse entwendet. Zwei männliche Personen, bei denen es sich um Südländer gehandelt haben soll, hatten zuvor gegen 19.40 Uhr das Café betreten und Getränke bestellt. Als die Bedienung die Getränke an den Tisch brachte, entriss einer der beiden Männer der Frau von hinten die Geldbörse und rannte zusammen mit seinem Begleiter die Gemüsegasse in Richtung Florinsmarkt davon.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0261-103 2690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell