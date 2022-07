Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Betrunkenen Autofahrer gestoppt

Deutlich zu viel getrunken hatte ein Autofahrer, der am Dienstag gegen 1.30 Uhr auf der B30 unterwegs war. Eine Polizeistreife kontrollierte den VW-Lenker, aus dessen Fahrzeug es nach Alkohol roch. Nachdem auch ein Atemalkoholtest einen deutlich zu hohen Wert anzeigte, musste der Mann mit den Beamten in ein Krankenhaus, wo ihm Blut abgenommen wurde. Sollte die Untersuchung seines Blutes den hohen Alkoholwert bestätigen, hat der 60-Jährige mit einer Strafanzeige zu rechnen. Seinen Führerschein nahmen ihm die Beamten noch an Ort und Stelle ab.

Ravensburg

Verkehrsunfall - Vorfahrt genommen

Hoher Sachschaden ist am Montag gegen 17 Uhr bei einer Kollision von zwei Pkw in der Schenkenstraße entstanden. Eine 83-jährige Mercedes-Fahrerin wollte von Richtung Okatreute kommend in die Brielhofstraße abbiegen und übersah dabei einen 56-jährigen Audi-Fahrer, der auf der Schenkenstraße aus Richtung Ravensburg kommend fuhr. Die Mercedes-Lenkerin nahm dem Audi-Fahrer die Vorfahrt und prallte in der Folge mit diesem zusammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Während sich der Schaden am Mercedes auf etwa 8.000 Euro beläuft, wird dieser am Audi auf rund 15.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ravensburg

Einbruchsdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Zwischen dem 08.07.2022 und dem 15.07.2022 wurde in ein Firmengebäude im Ummenwinkel eingebrochen und ein vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Ein unbekannter Täter verschaffte sich den Schlüssel für das Gebäude und gelangte in die Räumlichkeiten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Leutkirch

Reifenplatzer auf Autobahn - Mehrere Autos beschädigt

Durch herumfliegende Reifenteile sind am Montag kurz vor 23 Uhr sechs Autos beschädigt worden. An einem Lastwagen, der in Richtung Lindau unterwegs war, platzte auf Höhe der Rastanlage Winterberg ein Reifen. Die durch den LKW aufgewirbelten Reifenteile trafen die sechs nachfolgenden Pkw, sodass an diesen und dem Schwerlaster insgesamt ein Schaden von rund 10.000 Euro entstand. Ein Audi sowie der Lkw mussten im Anschluss abgeschleppt werden.

Leutkirch

Radfahrer betrunken unterwegs

Gleich zwei Radfahrer, die betrunken auf dem Rad unterwegs waren, zog die Polizei gestern im Stadtgebiet aus dem Verkehr. Am frühen Dienstag stoppten die Beamten kurz einen Radler Am Repsweiher und einen Zweiradlenker auf der Wilhelmshöhe. Der Radler am Repsweiher war mit einem Citybike in Schlangenlinien unterwegs. Wegen einer Atemalkoholkonzentration, die deutlich über dem erlaubten Wert lag, musste er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Da auch der Fahrradfahrer, der auf der Wilhelmshöhe wegen fehlender Beleuchtung auffiel, einen ähnlich hohen Atemalkoholwert hatte, musste auch in einer Klinik Blut abgebeben. Beiden Zweiradlenkern wurde die Weiterfahrt verboten. Auf sie kommt eine Strafanzeige zu.

Bad Wurzach

Nach Unfall geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei, nachdem ein Verkehrsteilnehmer zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in der Jordanstraße einen geparkten VW Golf angefahren hat. Im Anschluss flüchtete der Lenker, ohne sich um den angerichteten Schaden am Außenspiegel des Wagens zu kümmern. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Isny

Pkw-Lenker alkoholisiert am Steuer

Alkoholisiert am Steuer war ein Autofahrer, den eine Polizeistreife in der Nacht von Montag auf Dienstag im Stadtgebiet kontrolliert hat. Gegen Mitternacht stoppten die Beamten den 50-Jährigen. Nachdem dieser deutlich nach Alkohol roch und ein Test einen viel zu hohen Atemalkoholgehalt ergab, musste er sein Auto stehen lassen. Die Polizisten brachten ihn in ein Krankenhaus, wo ihm Blut abgenommen wurde. Sollte sich der Verdacht der Trunkenheit bei der Auswertung des Blutes bestätigen, kommt auf den 50-Jährigen eine Strafanzeige zu. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten.

Amtzell

Mann angefahren

Wegen Verkehrsunfallflucht und Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Vogt gegen einen Autofahrer, der am Montag in der Greutstraße einen 31-Jährigen angefahren hat. Der Mitsubishi-Lenker hatte es offensichtlich eilig und wollte nicht hinter einem Müllwagen warten, der gerade die Tonnen entleerte. Der 60-jährige Fahrer überholte zwei vor ihm wartende Fahrzeuge sowie den Müllwagen, indem er auf den Gehweg fuhr. Dabei fuhr er dem 31-Jährigen, der gerade dabei war eine Hecke zu schneiden, ans Bein. Dieser verletzte sich leicht. Da der 31-Jährige auch nach der leichten Kollision den Gehweg für den Autofahrer nicht freimachen wollte, wendete dieser und fuhr davon. Er wurde zwischenzeitlich ermittelt und hat mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Weingarten

Auffahrunfall

Leicht verletzt wurde ein 57-jähriger Skoda-Fahrer bei einem Auffahrunfall am Montag gegen 9.15 Uhr in der Hähnlehofstraße. Eine 50 Jahre alte Kia-Lenkerin hatte zu spät erkannt, dass der Verkehr vor einem Fußgängerüberweg ins Stocken geraten war, und fuhr auf den Skoda des Vorausfahrenden auf. Der 57-Jährige klagte über Nackenschmerzen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Am Wagen der Unfallverursacherin entstand rund 3.000 Euro, am Skoda etwa 500 Euro Sachschaden.

Weingarten

Unfallverursacher hinterlässt Delle - Zeugen gesucht

Eine Delle in der Fahrertür eines auf dem Parkplatz der Gesundheitsakademie in der Hähnlehofstraße geparkten weißen Audi hat ein Unbekannter am Montagnachmittag hinterlassen. Zeugen hatten zuvor einen unsicher fahrenden Fahrzeugführer auf dem Parkplatz beobachtet. Personen, die insbesondere zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 mit der Polizei Weingarten in Verbindung zu setzen.

Berg

Brandalarm

Zu einem ausgelösten Rauchmelder rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei am Montagabend gegen 22.15 Uhr in die Ulrichstraße aus. Wie sich herausstellte, hatte im Mehrfamilienhaus eine Steckdose aus bislang unklarer Ursache zu rauchen begonnen und dabei den Alarm aktiviert. Die drei Bewohner des Hauses hatten sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr vorsorglich ins Freie begeben. Zu einem Brand war es nicht gekommen, weshalb die Einsatzkräfte nach kurzer Abklärung wieder abrücken konnten. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell