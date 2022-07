Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsschilder geklaut - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen mehrere Verkehrszeichen an einer Baustelle im Schäferweg abmontiert und entwendet. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise zu den Tätern.

Mengen

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Mit einem E-Scooter, an dem kein Kennzeichen angebracht war, haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Montagabend eine 37-jährige Frau in der Hauptstraße gestoppt. Da das Gefährt nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügte, muss sich die Fahrerin nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich verantworten. Den Heimweg musste sie zu Fuß antreten.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 13.30 Uhr in der Wiesenstraße zwischen einem Traktor mit Frontmähwerk und einem Pkw ereignet hat. Der 57-jährige Fahrer des Traktors übersah den von rechts aus der Straße "Säntisblick" kommenden und bevorrechtigten Lenker eines BMW, sodass es in der Folge im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Nach der Unfallaufnahme konnten die Beteiligten, die unverletzt blieben, ihre Fahrt wieder fortsetzen.

Bad Saulgau

Schmuck in Weiher gefunden - Polizei sucht Eigentümer

Eine Socke mit mehreren Uhren und Schmuck hat ein Mädchen am Montagabend im Wagenhauser Weiher gefunden und auf dem Polizeirevier Bad Saulgau abgegeben. Unter den Schmuckstücken fällt ein Medaillon mit zwei Fotos von zwei Kindern und einem Mann auf. Auf welchen Wert sich der Fund insgesamt beläuft, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Eigentümer der Wertgegenstände oder Personen, die Hinweise darauf geben können, woher der Schmuck stammen könnte, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 auf dem Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell