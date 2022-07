Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall - Unfallverursacher alkoholisiert

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 23-Jähriger rechnen, nachdem er am Montag alkoholisiert mit seinem Pkw unterwegs war und dabei gegen 15 Uhr für einen Verkehrsunfall verursacht hat. In der Löwentaler Straße erkannte er aus Unachtsamkeit nicht, dass ein vorausfahrender 41 Jahre alte Mitsubishi-Lenker nach links auf das Gelände eines Schnellrestaurants abbiegen wollte und abbremste. In der Folge fuhr er mit seinem Opel wuchtig auf. Dabei erlitt der 41-Jährige den jetzigen Erkenntnissen zufolge eher leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Wagen des Unfallverursachers entstand etwa 2.000 Euro, am Mitsubishi rund 10.000 Euro Sachschaden. Da die Beamten bei der Unfallaufnahme auf deutlichen Atemalkoholgeruch beim 23-Jährigen aufmerksam wurden und eine Messung über dem erlaubten Wert lag, musste er die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Friedrichshafen

Streit um Kuscheltier-Gewinn eskaliert

Weil er am späten Dienstagabend kurz vor Mitternacht auf dem Seehasenfest mit Jugendlichen aneinandergeraten war und sich auch gegenüber der Polizei renitent zeigte, muss ein 36-Jähriger nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Er versuchten an einem Spielautomaten sein Glück, um ein großes Kuscheltier zu gewinnen. Dabei geriet er mit mehreren Heranwachsenden in Streit, die die gleiche Absicht hatten. In dessen Folge geriet er offenbar in Rage und versuchte einen 19-Jährigen mit einem Lebkuchenherz anzugreifen. Gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten verhielt sich der Mann uneinsichtig und weigerte sich, sich auszuweisen. Bei der vorläufigen Festnahme wehrte er sich gegen die Maßnahmen der Polizei und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Polizisten leiteten gegen den 26-Jährigen ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung, ein.

Friedrichshafen

Katalysator aus Pkw gestohlen

Ein Unbekannter hat sich zwischen Mittwoch vergangener Woche und Montag an einem in der Ernst-Lehmann-Straße geparkten Toyota Prius zu schaffen gemacht. Den jetzigen Ermittlungen zufolge hatte es der Täter auf den Katalysator des Wagens abgesehen und baute diesen aus. Möglicherweise setzte er bei der Tat einen Wagenheber ein. Personen, die im fraglichen Zeitraum, insbesondere im Bereich der Gebäudenummer 21, Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen - Ettenkirch

Pedelec-Lenkerin von Pkw erfasst

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw am Montag gegen 9.45 Uhr in der Brochenzeller Straße wurde ein 66-jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzt. Die Frau war auf dem Radweg in Richtung Waltenweiler unterwegs und wollte die Straße überqueren. Dabei erkennte sie offenbar den in Richtung Brochenzell fahrenden Mercedes-Fahrer nicht und wurde vom Pkw erfasst. Sowohl am Fahrrad als auch am Auto entstand Sachschaden. Die 66-Jährige kam mit leichten Blessuren davon.

Immenstaad

Kraftstoff aus Baustellenfahrzeugen gestohlen

Unbekannte haben zwischen Freitag und Montagmorgen etliche Liter Dieselkraftstoff aus zwei Kettenbaggern abgeschlaucht, die auf dem Baustellengelände des Rückhaltebeckens im Bereich der Tankstelle an der Bundesstraße standen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt und bittet unter Tel. 07545/1700 um sachdienliche Hinweise.

Überlingen

Motorrad fängt Feuer

Mit dem Brand ihrer Maschine endete die Motorrad-Tour für eine 44-Jährige am Montagabend frühzeitig. Die Zweiradfahrerin war gegen 18 Uhr auf der L 200 von Überlingen in Richtung Altheim unterwegs, als sie Flammen im Bereich des Motors wahrnahm. Sie brachte ihre Yamaha umgehend am Fahrbahnrand zum Stehen. Ein Passant konnte das Feuer mittels Feuerlöscher bändigen. Als Ursache für den Brand ist ein technischer Defekt wahrscheinlich. Die Schadenshöhe ist aktuell nicht bekannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Salem

Auffahrunfall

Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Markdorfer Straße. Eine 34-jährige Citroen-Fahrerin war in Richtung Bermatingen unterwegs und erkannte aus Unachtsamkeit zu spät, dass der vorausfahrende Autofahrer verkehrsbedingt anhalten musste. In der Folge fuhr sie mit ihrem Wagen gegen den Anhänger des Vorausfahrenden. Am Pkw-Gespann entstand insgesamt etwa 3.000 Euro, am Wagen der Unfallverursacherin rund 2.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

