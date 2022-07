Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Heiligenberg

Einfamilienhaus abgebrannt

Am Dienstagmorgen um 02:00 Uhr wurden die Bewohner eines Einfamilienhauses in Katzensteig von ihren verbauten Rauchmeldern geweckt. Sie stellten daraufhin ein Brandgeschehen im Erdgeschoß fest und verließen ihr Haus. Alles sechs Bewohner im Alter von 7 bis 79 Jahren konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Das Feuer breitete sich schnell auf weitere Gebäudeteile aus. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehrabteilungen Heiligenberg, Salem, Pfullendorf, Überlingen und Markdorf eingesetzt. Außerdem waren das THW, das DRK und die Polizei am Einsatzort tätig. Insgesamt waren an die 120 Einsatzkräfte mit über 20 Fahrzeugen in Katzensteig eingesetzt. Zur Brandursache kann bisher keine Aussage getroffen werden. Neben dem stv. Kreisbrandmeister war auch der Bürgermeister Amann der Gemeinde Heiligenberg vor Ort und unterstütze die geschädigte Familie unter anderem bei der weiteren Unterbringung. Ihr Haus ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Löscharbeiten dürfte sich noch bis in den Vormittag hineinziehen. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf ca. 300 000 Euro geschätzt. Personen kamen nach bisherigem Kenntnisstand nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell