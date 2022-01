Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Fahrzeuge stießen frontal zusammen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 12.1.2022 kam es gegen 11.20 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Straße Herrenstein in Drensteinfurt-Walstedde. Der 47-jährige Fahrer eines SUVs befuhr die B 63 in Richtung Drensteinfurt. Der Mühlheimer kam mit seinem Auto von seiner Fahrspur ab und es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Transporter eines 28-Jährigen Ahleners. Dieser versuchte noch ausweichen, konnte den Unfall jedoch nicht verhindern. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. In dem SUV befand sich ein Hund, der tödlich verletzt wurde. Die total beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Der Transporter fing bei dem Unfall Feuer. Dieses wurde von Kräften der Feuerwehr vollständig gelöscht. Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein 40-Jähriger Feuerwehrmann.

Auf der Ladefläche befanden sich Fässer mit Öl. Diese wurden beschädigt und die Flüssigkeit lief aus. Ebenso Betriebsstoffe der beschädigten Fahrzeuge, so dass aktuell umfangreiche Reinigungsarbeiten stattfinden. Die Bundesstraße wird voraussichtlich noch bis 19.00 Uhr gesperrt sein.

Nach einer ersten Schätzung entstand ein Sachschaden von über 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell