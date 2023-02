Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Eslohe (ots)

Am Samstag, 25.02.23, 09.15 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus Kirchhundem mit seinem Pkw die K 73 von Schmallenberg-Bracht in Fahrtrichtung Cobbenrode. Aufgrund von Schneefall reduzierte der Fahrzeugführer seine Geschwindigkeit, geriet jedoch trotzdem in einem Gefällestück in einer Rechtskurve ins Rutschen. In der Gegenrichtung befuhr eine 31-jährige Frau aus Hude mit ihrem Pkw die K 73. Sie fuhr aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse mittig der Fahrbahn. In der Rechtskurve kollidierten die Fahrzeuge frontal. Die 31 Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro, die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

