Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trickbetrug und Geldübergabe durch Nachbarn verhindert

Saalfeld (ots)

Aufmerksame Nachbarn bewahrten eine 82-jährige Saalfelderin gestern Nachmittag gerade noch rechtzeitig vor einem Trickbetrug mitsamt Geldübergabe. In einem Mehrfamilienhaus am Saumarkt bemerkte ein Nachbar eine ihm unbekannte, männliche Person an der Wohnungstür der Seniorin. Da ihm die Umstände eigenartig vorkamen und die Frau auf Nachfragen nicht weiter reagierte, drohte der 46-Jährige gegenüber dem Unbekannten die Hinzuziehung der Polizei an. Daraufhin flüchtete der Mann (etwa 25-30 Jahre alt, osteuropäische Erscheinung, kurze braune Haare, Brille und bekleidet mit einem schwarzen Anorak) in Richtung Auf dem Graben. Später wurde dann bekannt, dass die Seniorin beinahe auf einen sogenannten Trickbetrug hereingefallen wäre. Nach tagelangen, manipulativen Telefonaten hatte sich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen (Vortäuschen eines Unfallgeschehens verbunden mit Aufforderung, eine Kaution zu zahlen) offensichtlich ein Betrüger bei der Seniorin an der Wohnanschrift eingefunden, um die vereinbarten 32.000 Euro abzuholen. Die Seniorin hatte das Geld bereits zur Abholung bereitgelegt- nur durch das Einschreiten des Nachbarn konnte die Übergabe vermutlich verhindert werden. Auch die Bankangestellte hatte bereits im Vorhinein gut reagiert und die Seniorin bei der Geldabhebung auf Betrugsmaschen aufmerksam gemacht- dennoch hatten die unbekannten Anrufer die 82-Jährige derart manipuliert und verunsichert, dass sie beinahe die große Bargeldsumme verloren hätte. Hinweis der Polizei: Wenden Sie sich bei unklaren Anrufen (auch Enkeltrickmasche, sogenannte Schock-oder Unfallanrufe) in jedem Fall an Angehörige oder die örtlich zuständige Polizei. Gehen Sie auf keine Forderungen ein oder übergeben Bargeld/ Schmuck- es handelt sich hierbei um Betrug!

