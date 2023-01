Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 9-jähriger Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Saalfeld (ots)

Gestern Morgen wurde ein 9-Jähriger durch einen Verkehrsunfall in Saalfeld leicht verletzt. Ein 41-jähriger PKW-Fahrer fuhr die den Einmündungsbereich Reinhardtstraße/ Knochstraße entlang und beabsichtigte, in Richtung Pirmasenser Straße abzubiegen. Beim Durchfahren der Einmündung kam es dann zum Zusammenstoß mit einem 9-jährigen Radfahrer, als dieser die Reinhardtstraße überquerte. In der Folge stürzte der 9-Jährige und wurde leicht verletzt; seine Eltern wurden informiert. Weder am Fahrrad noch am PKW entstand bezifferbarer Schaden.

