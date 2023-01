Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW stößt mit Linienbus zusammen: Busfahrer leicht verletzt

Lehesten (ots)

Am Montagmorgen kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem PKW in Lehesten. Ein 37-Jähriger fuhr mit seinem PKW den Zinkenweg in Richtung Obere Marktstraße entlang und übersah einen aus der Buswendeschleife heranfahrenden Linienbus, sodass es zum Zusammenstoß kam. Sowohl der Bus als auch der PKW wurden durch den Unfall beschädigt. Der 46-jährige Busfahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt.

